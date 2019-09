Vado Ligure. Serie D, girone A. 2a giornata. Dopo l’esordio nella trasferta toscana di Seravezza (1-1) il Savona affronta il Verbania. La partita si disputa al “Chittolina” di Vado Ligure.

A causa dei lavori di rizollatura del manto erboso il “Bacigalupo” resta infatti inagibile (lo sarà almeno sino a fine ottobre/inizio novembre). Fischio d’inizio alle ore 15.00.

Il Verbania, squadra piemontese neopromossa, nella prima giornata ha vinto a domicilio (1-0) col Ligorna.

Tabellino:

Savona-Verbania 2-0 (71′ Vita, 79′ Tripoli)

Savona: Guadagnin, Pertica, Dinane, Disabato, Rossini, Ghinassi, Buratto, Obodo, Vita (88′ Fricano) Tripoli, D’Ambrosio (88′ Amabile)

A disp.: Pizzonia, Tissone, Marchio, Lo Nigro, Albani, Giovannini, Lazzaretti. All. Siciliano

Verbania: Russo, Ramponi, Panzini, Bellini (80′ Piraccini), Pezzati (75′ Ibe), Gatti, Colombo, Musso (84′ Corio), Austoni, Margaroli (75′ Artiglia), Gambino

A disp.: Savoini, Piraccini, Bottazzi, Lonardi, Savoldi, Pezzoni. All. Galeazzi

Arbitro: Cutrufo (Catania). Assistenti: Landoni (Milano) e Morotti (Bergamo)

Note: Giornata piovosa. Fondo sintetico in buone condizioni, bagnato ulteriormente poco prima dell’incontro. Al 15′ Russo (V) para rigore a Tripoli (S). Al 51′ Russo (V) para rigore a Obodo (S). Ammoniti; Gatti (V). Angoli 5-3. Recuperi 0′ e 4′. Spettatori 600 circa, tra i quali uno scampolo di coraggiosi sostenitori verbanesi, annidati sotto l’acqua nella gradinata lato superstrada.

Cronaca diretta:

6′ Giallo a Pezzati (V).

14′ Rigore per il Savona. Buratto lancia Dinane in campo aperto sulla sinistra. Il terzino viene fermato da Ramponi nei pressi del vertice dell’area. L’arbitro indica il dischetto.

15′ Parato! Tripoli alla battuta, rincorsa lenta, pallonetto a mezza altezza. Russo resta fermo fino all’ultimo, sventando alla propria sinistra con un colpo di reni.

16′ Savona in attacco. Incursione di Tripoli sulla fascia sinistra. Il giocatore savonese salta Ramponi e mette al centro. Nessuno dei compagni raccoglie il suo invito.

28′ Verbania propositivo. Uno schema su punzione manda al tiro Ramponi. Tiro dai venticinque metri, a lato.

29′ Obodo tenta da fermo. Russo blocca in due tempi.

37′ Tripoli imbecca Vita in ripartenza. Questi, in leggero ritardo, non riesce ad agganciare il pallone da buona posizione.

La pioggia scende intanto copiosa. Nubifragio sul Chittolina.

45′ Fine primo tempo: Savona-Verbania 0-0.

46′ Inizio secondo tempo.

48′ Occasione Savona. Liscio di Gatti. Vita riceve al limite dell’area piccola, calciando centralmente. Urla di dissenso dei tifosi biancoblù in tribuna. “Compriamo una punta”, si sente.

49′ Opportunità Verbania. Sul ribaltamento frontale Musso s’invola centralmente verso la porta. Guadagnin respinge e salva.

51′ Altro rigore a favore del Savona. Disabato pesca Tripoli in profondità. Questi prova a eludere l’uscita del portiere, che lo sbilancia fallosamente. Musso viene frattanto ammonito.

52′ Parato! Questa volta è Obodo a incaricarsi della responsabilità. Tiro rasoterra, Russo intercetta alla propria destra. Il portiere dei lacuali piemontesi sale quindi in cattedra, eludendo il secondo tiro dagli undici metri.

Nel frattempo cessa la pioggia. All’orizzonte s’intravede ora qualche spiraglio di sole.

64′ Ripartenza Verbania. Margaroli si sovrappone sulla destra. Sinistro sul primo palo, alto.

70′ Savona a folate. Centrocampo piuttosto macchinoso. L’attacco isolato prova ad affidarsi agli spunti individuali. Tripoli, sinistro insidioso dalla lunetta. Russo alza sopra la traversa.

71′ Gol Savona! Pertica va al cross dalla destra. Vita, smarcatosi nel cuore dell’area, segna con una zampata tra i due difensori avversari. 1-0.

75′ Doppio cambio nel Verbania. Escono Pezzati e Margaroli. Al loro posto entrano rispettivamente Ibe e Artiglia.

79′ Gol Savona! Altro traversone dalla destra, questa volta dal fondo, operato da Disabato. Tripoli raddoppia concludendo all’altezza del dischetto con una pregevole girata al volo. 2-0.

80′ Terzo cambio dei piemontesi. Fuori Bellini, dentro Piraccini.

83′ Altra sostituzione della formazione di Galeazzi. Esce Musso, al suo posto Corio.

88′ Doppio cambio nel Savona. Escono Vita e D’Ambrosio. Entrano Fricano e Amabile.

90′ Quattro minuti di recupero.