Volontario della Cri Loano insultato perché di colore, la solidarietà di Raffaella Paita

Loano. Anche il deputato Pd, Raffaella Paita solidarizza con Umar Nuri, venticinquenne originario del Ghana e volontario della Cri di Loano vittima di un grave episodio di razzismo.

“A Umar Nuri un vigliacco razzista ha gridato: ‘Sporchi la divisa che indossi’. Non è la prima volta che gli vengono rivolti insulti di questo genere a e questo punto gli altri militi hanno deciso di rendere pubblico quello che è successo al loro collega, per esprimergli solidarietà e denunciare un clima ormai irrespirabile”.

“E’ impossibile non vedere – continua – come quello che sta accadendo sia figlio di una politica che ogni giorno semina odio ed eccita i sentimenti peggiori al solo scopo di raccogliere consensi utilizzando tutti i metodi, anche i più ripugnanti. Comportamenti che inducono Umar ad affermare: ‘E’ normale perché sono nero’. No caro Umar”.

“Apprezziamo il tuo impegno civile e ti ringraziamo. Ma abbiamo anche il dovere di dire con forza: no, non è normale. Per noi non sarà mai normale. Un abbraccio forte a te e a tutti i militi di Loano”, conclude.