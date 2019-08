Volley Team Finale – Campionati regionali ai nastri di partenza

Volley Team Finale, si riparte! Il Comitato Regionale ha reso pubblici i calendari dei campionati regionali.

Per il Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D. le prime ad iniziare saranno le ragazze della serie D di Coach Davide Bruzzo che giocheranno la loro prima partita sabato 19 ottobre alle 21.00 in casa contro Normac AVB.

Come il Volley Team Finale ha già preannunciato sui propri canali social, la squadra si presenta con alcune novità. La palleggiatrice Elena Gaia, proveniente da Carcare, con cui ha disputato in questi ultimi anni i campionati di serie D e C, vincendo per due stagioni di seguito e conquistando la B2, e la schiacciatrice Sara Badano, un grande ritorno della nostra giocatrice che, dopo cinque anni di esperienze, torna a giocare a casa.

Il nostro girone, così come quello di Levante, è composto da dodici squadre e la Regular Season si concluderà sabato 4 aprile sempre in casa contro Quiliano. Coach Bruzzo dichiara “Noi puntiamo sicuramente a fare bene. Penso che sarà un campionato molto equilibrato, o almeno lo spero. Tra tutte, Maurina e Virtus Sestri potrebbero essere le squadre più toste”.

Partita d’esordio casalinga anche per i ragazzi di Coach Giovanni Trotta che parteciperanno al campionato di serie C ad un unico girone. Inizio il 3 novembre alle ore 18.00 al PalAlessia contro Pallavolo Futura Avis Bertoni.

“Ci presentiamo ai nastri di partenza con una rosa ampiamente ringiovanita, perdendo qualche elemento di notevole esperienza, sostituendolo con tanti giovani, anche grazie alla collaborazione con NLP Sanremo.” – ci racconta Giovanni – “Ho visto tanta voglia, tanta volontà, tanta disponibilità per allenarsi e per mettersi in gioco da parte di tutti”. Prosegue poi:” Si partirà a fine agosto con la preparazione per poi un mese dopo essere già in campo per la Coppa Liguria. Gli obiettivi saranno principalmente due: il primo riguarda la crescita tecnica e poi tattica di tutti questi giovani che saranno protagonisti, alcuni per la prima volta, di un campionato regionale, e poi ovviamente, il raggiungimento di una salvezza che spero si riveli il più tranquilla possibile”.

Per quanto riguarda gli avversari Trotta conclude: “Essendo salite di categoria sia Spezia, sia Santo Stefano Magra, la squadra che, come al solito, punterà al primo posto sarà probabilmente Admo Lavagna. Tuttavia non mi sorprenderei affatto di trovare qualche outsider come ad esempio Colombo Genova che ha rinforzato la squadra, oppure le neopromosse Spazio Sport e Sabazia”.

In bocca al lupo e… ci vediamo al Palazzetto!