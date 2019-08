Vola giù dal viadotto ma ne esce illeso, incidente sulla A6

Savona. Miracolato: è il termine corretto per definire quanto accaduto oggi pomeriggio ad un automobilista in transito sull’autostrada A6, nel tratto tra Altare e Savona. Il conducente, infatti, poco prima dell’uscita al casello savonese, ha perso il controllo del mezzo, compiendo una carambola da film: prima ha impattato contro il guard rail, in seguito si è ribaltato lungo la carreggiata per poi volare già dal viadotto.

Secondo quanto appreso ha fatto un volo di 20 metri, con la fortuna che la caduta è stata attutita in maniera decisiva da un albero sottostante: addirittura il guidatore è riuscito a scendere dal veicolo, risalire sul tratto autostradale della Torino-Savona e chiamare i soccorsi.

Una scena che ha sorpreso anche i vigili del fuoco prontamente intervenuti sul posto e che hanno provveduto alla rimozione dell’auto e alla messa in sicurezza della viabilità autostradale.

L’incidente si è verificato intorno alle 17:00, con il conducente rimasto praticamente illeso: per lui solo qualche botta e abrasione, soccorso dai sanitari è stato portato per accertamenti medici al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

Gli è andata davvero bene.