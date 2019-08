Violenza di genere, 4 divieti di avvicinamento emessi in 48 ore dal gip di Savona

Savona. Dallo scorso 9 agosto è in vigore il cosiddetto “codice rosso”, ovvero la legge che ha modificato il codice penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Un provvedimento che ha introdotto alcune novità dal punto di vista procedurale per cercare di snellire e velocizzare l’avvio dei procedimenti penali per stalking, maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale.

Scopo del “codice rosso” è infatti quello di offrire la massima tutela possibile alle vittime di questi odiosi reati che, una volta fatta denuncia alle autorità competenti, dovrebbero vedere una risposta immediata, soprattutto per quanto riguarda le eventuali misure cautelari.

Ovviamente, la nuova norma è stata immediatamente recepita anche in tribunale a Savona dove, soltanto la scorsa settimana, il gip Fiorenza Giorgi ha firmato quattro provvedimenti di divieto di avvicinamento alla persona offesa in due giorni. “In tutti questi casi – precisa il giudice – la misura cautelare è stata emessa subito, il giorno stesso in cui è stata richiesta dal pm”.