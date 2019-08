Vince asta benefica e va in console con Dj Matrix al Beefly di Loano

Loano. Si chiama Emanuele Antimi il vincitore dell’asta benefica Charity for Fun per l’associazione benefica Mai Più solo. La sera del 15 agosto Emanuele è salito in console con il suo dj preferito, DJ Matrix al Beefly di Loano (SV) by Golden Group, dove ha scattato foto e selfie.

Emanuele ha conosciuto tra gli altri Giacomo Canale e Nino Tassara di Golden Group e ovviamente dj Matrix, festeggiando con tanti amici una buona azione e la partecipazione a una buona causa, quella di un’associazione che lotta contro il bullismo, il cyberbullismo e ogni tipo di vessazione.

Mai Più Solo infatti si spende per fare informazione sull’uso corretto degli strumenti tecnologici e combatte le dipendenze. I complimenti e ringraziamenti a Emanuele arrivano anche da parte del Presidente di Mai più solo, Vincenzo De Feo.