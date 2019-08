Villanova, importante fuga di gas e attimi di panico: tecnico ferito e trasportato in ospedale

Villanova d’Albenga. Importante fuga di gas genera il panico e “isola” il Comune. È successo nella zona industriale, sulla strada per Caso e per cause ancora da accertare.

Ad accorgersene alcuni passanti ed automobilisti, che hanno avvertito il forte odore di gas e lanciato l’allarme. Il primo a recarsi sul posto è stato un tecnico ma, proprio durante le operazione di riparazione, si è generata un’ulteriore rottura e l’uomo è rimasto ferito.

A quel punto, sono arrivati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia di stato di Alassio, la croce bianca di Albenga e il 118. La perdita è stata intercettata e arginata piuttosto velocemente e sono ora in corso accertamenti per capire cosa l’abbia originata.

In via precauzionale è stato chiuso l’imbocco dell’Aurelia bis, che dovrebbe essere riaperto proprio in questi minuti. Il tecnico ferito, invece, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga per ricevere le cure del caso.