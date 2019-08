Viabilità e autostrade, giornata da bollino rosso per i rientri: oggi primo controesodo estivo

Liguria. Giornata potenzialmente difficile per il traffico sulla rete autostradale Ligure per quello che potrebbe essere il primo controesodo estivo della stagione.

Terminato il lungo fine settimana di Ferragosto, sono in molti, infatti, ad aver terminato ferie o villeggiatura, e che in giornata transiteranno per le autostrade liguri, in particolare anche verso Genova dove sono attesi anche sei traghetti in arrivo da Sardegna, Corsica e Tunisia.

Sulla A10 è previsto il transito di migliaia di viaggiatori: i nodi critici potrebbero essere la tratta rivierasca dell’autostrada (da Albenga a Genova Voltri), l’intersezione con l’A6 Savona-Torino e il classico svincolo con l’A26 in direzione Gravellona Toce e l’uscita a Genova Aeroporto. Occhi puntati anche sullo snodo tra A12 e A7, con possibili code in zona Bolzaneto.