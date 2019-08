Finale Ligure. Venerdì 9 e Sabato 10 agosto inizia la prima tappa agostana di Vari Gotti&Fritti al porto di Finale Ligure, con una due giorni ricca di prelibatezze e di eventi (ultimo appuntamento 2019 il 30 e 31 agosto).

Oltre alle tipiche proposte della manifestazione, al suo nono anno, come: pesci fritti, focaccini del Finale, frittelle dolci e salate, testaroli al pesto, baccalà alla catalana, cozze, panini con porchetta e verdure, dolci della tradizione, gelato artigianale, vini del territorio, birre artigianali, caffè in degustazione e diverse sfiziosità per aperitivi sfiziosi, in questo appuntamento spazio per la cultura ed il divertimento.

Sabato 10 agosto, infatti, alle ore 21.00 presso la Banchina del Porto, si terrà la Commedia brillante in due atti “E’ tutto registrato” di Giorgio Sgarbi della Compagnia Teatrale La Città dei Sogni, evento organizzato dalla Lega Navale di Finale Ligure.

A seguire lo splendido spettacolo pirotecnico, magnificamente visibile dal Porto, dei fuochi di Varigotti nella notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti.

La location dell’evento è unica, il pubblico potrà usufruire gratuitamente del parcheggio interno al Porto ed avere la possibilità di passare una serata direttamente sul mare sorseggiando un buon bicchiere di vino locale e degustando un piatto della tradizione.

Vari Gotti&Fritti non è solo enogastronomia, ma anche attività informative e teorico/pratiche legate al mare con gli stand informativi del Circolo Nautico e della Lega Navale del Finale.

Vari Gotti&Fritti è un appuntamento dedicato al mare ed alle attività proposte dal Circolo Nautico e Lega Navale finalese.

L’evento è organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Finale Ligure e della Finale Ambiente SPA – Porto di Finale Ligure.