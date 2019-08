Venerdì 30 agosto al via l’ultimo appuntamento di Vari Gotti&Fritti

Finale Ligure. Venerdì 30 e Sabato 31 agosto l’ultimo appuntamento 2019 di Vari Gotti&Fritti al Porto di Finale Ligure, con una due giorni ricca di prelibatezze.

I visitatori potranno trovare le tipiche proposte della manifestazione, al suo nono anno ed al quarto appuntamento stagionale, come: pesci fritti, focaccini del Finale, frittelle dolci e salate, testaroli al pesto, baccalà alla catalana, cozze, buridda, gelato artigianale, vini del territorio, birre artigianali, caffè in degustazione e diverse sfiziosità per aperitivi sfiziosi.

La location dell’evento è unica, il pubblico potrà usufruire gratuitamente del parcheggio interno al Porto ed avere la possibilità di passare una serata direttamente sul mare sorseggiando un buon bicchiere di vino locale e degustando un piatto della tradizione.

Vari Gotti&Fritti non è solo enogastronomia, ma anche attività informative e teorico/pratiche legate al mare con gli stand informativi del Circolo Nautico e della Lega Navale del Finale.

Vari Gotti&Fritti è un appuntamento dedicato al mare ed alle attività proposte dal Circolo Nautico e Lega Navale di Finale.

L’evento è organizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Finale Ligure e della Finale Ambiente SPA – Porto di Finale Ligure.