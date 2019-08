Vendita immobili dello Stato: un appartamento in centro a Savona e un ex forte militare a Bergeggi

Savona/Bergeggi. Sono 62 gli immobili dello Stato pubblicati nel nuovo avviso di vendita dell’agenzia del demanio. Si tratta di immobili di diversa tipologia situati nelle provincie di Genova, Savona, Imperia e La Spezia per un valore totale a base d’asta di circa 3.4 milioni di euro.

Ci sono appartamenti, fabbricati, terreni, locali commerciali, magazzini, posti auto, autorimesse, un distributore di carburanti, un’ex casa cantoniera, un ex forte militare e un’ex galleria di protezione aerea.

In provincia di Savona tra questi immobili ci sono un appartamento in centro a Savona e un ex forte militare a Bergeggi.

Tutte le informazioni sugli avvisi di vendita sono disponibili nella sezione “Piano vendite immobili dello Stato” insieme a foto, descrizioni e dettagli sui singoli beni e sugli altri bandi in corso. Il termine ultimo per partecipare alla gara è fissato alle 16 del prossimo 17 settembre.