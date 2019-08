Vede una pattuglia e cambia strada, negli slip aveva 300 grammi di hashish: arrestato a Savona

Savona. Nascondeva 300 grammi di hashish e qualche grammo di eroina negli slip. Un particolare che non è sfuggito ai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Savona che, nella notte appena trascorsa, hanno messo a segno l’ennesimo arresto nell’ambito dell’attività preventiva e repressiva per garantire la sicurezza in città.

In manette è finito un savonese di 23 anni, Christian Gagliardi, che questa mattina sarà processato per direttissima in tribunale con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A tradirlo è stato il suo atteggiamento stranamente nervoso alla vista della pattuglia: il giovane, che era insieme ad un coetaneo in corso Italia, ha tentato di cambiare strada. Insospettiti i militari li hanno seguiti e fermati per un controllo che ha permesso di trovare la droga nascosta negli slip.

L’hashish era in parte in panetti e in parte già suddiviso in dosi. Addosso a Gagliardi, un volto già noto alle forze dell’ordine, sono stati trovati anche contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

L’amico era invece in possesso di due dosi di cocaina, che sono state sequestrate insieme al resto dello stupefacente, e per questo è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di droga.