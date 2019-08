Varazze, revocato il divieto di balneazione nel tratto Levante Teiro

Varazze. Si torna a fare il bagno a nel tratto a Levante Teiro, oggetto di un’ordinanza di divieto di balneazione emanata dal sindaco Alessandro Bozzano.

Il divieto era stato firmato da parte del primo cittadino varazzino nel tratto di costa di circa 250 metri relativi al punto di campionamento n° 81 del Teiro.

“Il mare torna perfettamente balneabile”.

“L’Arpal (l’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia della Liguria) ha comunicato esito favorevole delle analisi eseguite sui campioni delle acque di balneazione del punto n 81 del Levante Teiro prelevati in data 7/8/2019 per tutti i parametri previsti dall’allegato A del decreto interministeriale 30 marzo 2010 emanato dai Ministeri della Salute e dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare”, si legge in una nota del Comune.