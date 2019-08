Vado Ligure, auto vola giù da una scarpata in frazione Segno: al volante una donna

Savona. Incidente stradale che poteva avere gravi conseguenze, nel primo pomeriggio di oggi, a Vado Ligure, in frazione Segno.

Una donna di 81 anni alla guida di una macchina, per cause in via di accertamento (forse una disattenzione), ha perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e volando giù da una scarpata.

Nonostante il volo di alcuni metri, miracolosamente è uscita illesa dall’accaduto e, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, non è stato nemmeno necessario il trasporto in ambulanza.