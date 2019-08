Urbe, al via i lavori sul ponte dell’Orbarina sulla Sp31

Urbe. Ad Urbe sono iniziati i lavori sul ponte “dell’Orbarina” che collega San Pietro D’Olba con Piampaludo tramite la strada provinciale SP31.

Sono previsti interventi di risanamento conservativo del ponte necessari per metterlo in sicurezza. I lavori sono svolti dalla Provincia di Savona e finanziati dalla protezione civile nazionale. La tempistica dell’intervento è dovuto alla necessità di terminare i lavori in tempo per non correre il rischio di perdere il finanziamento.

“Senza tali lavori ci sarebbe stato il rischio di chiusura a tempo indeterminato a causa delle pessime condizioni della soletta e delle protezioni laterali – spiegano dal Comune di Urbe – Pur auspicando da anni il risanamento del ponte, per il quale le amministrazioni di Sassello e di Urbe da anni si battono anche con vibranti proteste e manifestazioni (vedi il consiglio comunale svoltosi nel 2014 direttamente sulla Sp31 stessa) e pur comprendendo la necessità di rispettare i tempi di progetto, il Comune ha ottenuto dalla Provincia di limitare il blocco della viabilità al tempo strettamente necessario”.

Le indicazioni con i percorsi alternativi, pedonali ed automobilistici, saranno collocate in loco.