Liguria. Un bel balzo in avanti per l’Università di Genova che sale di 29 posizioni e si piazza al 320 posto nel mondo. Questo è quanto certifica l’edizione 2019-3030 della classifica globale del “Center for World University Rankings”.

La compilazione di questa classifica tiene conto della qualità dell’insegnamento, del tasso occupazionale degli ex studenti e dei risultati della ricerca.

Nel ranking appena pubblicato, compaiono 2.000 università selezionate fra le oltre 20.000 attive nel mondo. Quella di Genova si classifica alla posizione 320, guadagnandone 29 rispetto al piazzamento di un anno fa.

A livello nazionale UniGe si colloca all’undicesimo posto tra i 66 atenei che sono entrati in classifica sui circa 100, pubblici e privati, presenti nel nostro Paese.

Con questi risultati, l’Ateneo genovese entra nel top delle università mondiali, confermando l’andamento positivo già evidenziato dalla seconda edizione di Europe Teaching Rankings, il ranking di valutazione della qualità dell’insegnamento, pubblicato il 4 luglio scorso dall’agenzia The – Times Higher Education.