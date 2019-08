Under 15: Rari Nantes Savona vittoriosa sul Telimar, ora la semifinale con l’Acquachiara

Savona. Forte del primo posto ottenuto nel girone, la Rari Nantes Savona ha fatto valere i favori del pronostico e nei quarti di finale ha battuto il Telimar Palermo per 10 a 7.

I biancorossi hanno condotto per tutta la gara, tranne nel momento in cui i siciliani hanno segnato il 2-2. Rete cui ha fatto seguito un parziale di 5 a 0 per la formazione guidata da Mistrangelo che di fatto ha chiuso i giochi, tenendo sempre ad almeno tre reti di distanza gli avversari.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – Telimar Palermo 10-7

(Parziali: 4-2, 3-0, 2-3, 1-2)

Carige Rari Nantes Savona: Valenza, Brando, Bragantini 2, Felline 1, Galleano, Gastaldello, Nuzzo, Severino, Di Murro, Urbinati 2, Taramasco 3, Cora 2, Asco, Aschiero, Giordano. All. F. Mistrangelo.

Telimar Palermo: La Cerva, Giuliano, Scalici, Caviglia, Gi. Occhione 1, Di Noto 1, Torres, Giuliano, Cesarò 5, Vannucci, Sardisco, Piscitello, Ricciardello. All. Ga. Occhione

Arbitri: Fusco e Petrini.

Gli altri quarti di finale, giocati questa mattina nella vasca di Ostia, hanno visto il Posillipo travolgere l’AN Brescia per 7 a 0, l’Acquachiara superare la Pro Recco per 6-5, la Roma Vis Nova battere il San Mauro per 6-4.

Oggi pomeriggio si disputeranno le semifinali. Prima quelle per il 5°/8° posto: alle ore 16,30 Pro Recco contro Telimar e alle ore 17,30 Brescia contro San Mauro. Poi, quelle per il 1°/4° posto: alle ore 18,30 Savona contro Acquachiara e alle ore 19,30 Roma Vis Nova contro Posillipo.