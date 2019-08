Under 15, finali scudetto: parte bene la Rari Nantes Savona

Savona. Ottimo esordio per la Rari Nantes Savona nella fase finale del campionato Under 15: nella piscina di Ostia i biancorossi hanno battuto per 5-4 l’AN Brescia.

La squadra allenata da Mistrangelo ha sbloccato il risultato per prima con Urbinati. Quindi, pur avendo fallito un rigore con Bragantini a 5’55” del secondo tempo, è rimasta in vantaggio fino in avvio di quarto tempo, quando i lombardi hanno impattato sul 3-3. Poi, però, con le segnature di Cora e Taramasco, i savonesi hanno allungato sul 5-3, subendo la quarta rete ospite a 43″ dalla sirena.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – AN Brescia 5-4

(Parziali: 1-0, 2-1, 0-1, 2-2)

Carige Rari Nantes Savona: Valenza, Brando, Bragantini, Felline, Galleano, Gastaldello, Nuzzo 1, Severino, Di Murro, Urbinati 2, Taramasco 1, Cora 1, Arco, Aschiero, Giordano. All. Mistrangelo.

AN Brescia: Gaviglio, Scalambrin, Mazzola 1, Prandelli, Girati, Vavassori, Copeta 1, Aloia, Andreoletti, Casanova 2, Colletti, Bonera, Santalucia, Lucci, Sgorbati. All. Oliva.

Arbitri: Boccia e Scappini.

Note. Superiorità numeriche: Savona 2 su 7 più 1 rigore fallito, Brescia 1 su 3. Nessuno uscito per limite di falli.

Nell’altra partita del girone 2, successo dell’Acquachiara Ati 2000 sul San Mauro Nuoto per 7-3. Il prossimo avversario della Rari Nantes Savona, domani alle ore 11, sarà il San Mauro Nuoto.

Nell’altro raggruppamento vittorie della Roma Vis Nova sul Telimar Palermo per 13-2 e della Pro Recco sul Posillipo per 8-6.

Girone 1: Roma Vis Nova, Pro Recco 3; Posillipo, Telimar Palermo 0

Girone 2: Acquachiara, Savona 3; Brescia, San Mauro 0