Under 15, bene la Rari Nantes Savona: secondo successo di misura

Savona. Nel giorno del lutto per la scomparsa di Nando Pesci, per il quale è stato osservato un minuto di silenzio prima delle partite e al cui ricordo si è unita la Rari Nantes Savona, ad Ostia si sono giocate le partite valevoli per la seconda giornata delle finali scudetto Under 15.

La squadra biancorossa, dopo la sofferta vittoria di misura sul Brescia, si è ripetuta battendo, in maniera ancor più difficoltosa, il San Mauro. I campani, infatti, a tre minuti dalla fine si sono trovati avanti 5-4, ma il Savona, con una doppietta di Taramasco, ha ribaltato il risultato, imponendosi per 6 a 5.

Il tabellino:

San Mauro Nuoto – Carige Rari Nantes Savona 5-6

(Parziali: 0-1, 2-1, 1-2, 2-2)

San Mauro Nuoto: Tozzi Idioti, Vanzanella, Paone, A. Russo, Mele 2, De Caro, Lorenzo 1, Guadagni 1, Sannino, Vagliano 1, D’Avanzo, C. Russo, Ambrosanio, Carlevalis, D’Agostino. All. Di Pasqua.

Carige Rari Nantes Savona: Valenza, Brando, Bragantini, Felline, Galleano, Gastaldello, Nuzzo 1, Severino, Di Murro 1, Urbinati 1, Taramasco 3, Cora, Asco, Aschiero, Giordano. All. F. Mistrangelo.

Arbitri: Petrini e Severo.

Note. Usciti per tre falli: nessuno. Superiorità numeriche: San Mauro 1 su 1, Savona 0 su 3 più 2 rigori realizzati.

Nell’altra partita del girone successo del Brescia sull’Acquachiara per 6-4. Nell’altro girone la Roma Vis Nova ha avuto la meglio sulla Pro Recco per 2-1, mentre il Posillipo ha regolato il Telimar Palermo per 11-6.

Le classifiche dei due raggruppamenti:

Girone 1: Roma Vis Nova 6; Pro Recco, Posillipo 3; Telimar Palermo 0.

Girone 2: Savona 6; Brescia, Acquachiara 3; San Mauro 0.

Tutte le otto squadre si qualificheranno per i quarti di finale, dove le prime affronteranno le quarte, le seconde giocheranno contro le terze.

Oggi, alle ore 19,30, Acquachiara Ati 2000 contro Rari Nantes Savona.