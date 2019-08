Under 15, al via la final eight: Rari Nantes Savona a caccia dello scudetto

Savona. Prenderà il via oggi, martedì 6 agosto, nel Polo Natatorio di Ostia, la final eight del campionato nazionale Under 15.

La Carige Rari Nantes Savona è stata inserita nel girone 2 insieme a AN Brescia, Acquachiara Ati 2000 e San Mauro Nuoto. Il girone 1 è composto da CN Posillipo, Pro Recco, Roma Vis Nova e Telimar Palermo.

La formazione della Rari Nantes Savona, che è guidata dall’allenatore Federico Mistrangelo, è formata da Jason Valenza, Jason Brando, Matteo Bragantini, Thomas Felline, Filippo Galleano, Andrea Gastaldello, Andrea Nuzzo, Gabriele Severino, Niccolò Di Murro, Andrea Urbinati, Nicola Taramsco, Tommaso Cora, Manuel Arco, Brian Aschiero, Samuele Giordano.

Di seguito il calendario degli incontri.

Martedì 6 agosto

Ore 16,30 C.N. Posillipo – Pro Recco

Ore 17,30 Roma Vis Nova – Telimar Palermo

Ore 18,45 Carige R.N. Savona – A.N. Brescia

Ore 19,45 Acquachiara Ati 2000 – San Mauro Nuoto

Mercoledì 7 agosto

Ore 9 Telimar Palermo – C.N. Posillipo

Ore 10 Pro Recco – Roma Vis Nova

Ore 11 San Mauro Nuoto – Carige R.N. Savona

Ore 12 A.N. Brescia – Acquachiara Ati 2000

Ore 16,30 Telimar Palermo – Pro Recco

Ore 17,30 Roma Vis Nova – C.N. Posillipo

Ore 18,30 San Mauro Nuoto – A.N. Brescia

Ore 19,30 Acquachiara Ati 2000 – Carige R.N. Savona

Giovedì 8 agosto

Ore 9 QF1 2ª Girone 1 – 3ª Girone 2

Ore 10 QF2 2ª Girone 2 – 3ª Girone 1

Ore 11 QF3 1ª Girone 2 – 4ª Girone 1

Ore 12 QF4 1ª Girone 1 – 4ª Girone 2

Ore 16,30 SF1 Perdente QF1 – Perdente QF3

Ore 17,30 SF2 Perdente QF2 – Perdente QF4

Ore 18,30 SF3 Vincente QF3 – Vincente QF1

Ore 19,30 SF4 Vincente QF4 – Vincente QF2

Venerdì 9 agosto

Ore 9 finale 7°/8° posto Perdente SF1 – Perdente SF2

Ore 10 finale 5°/6° posto Vincente SF1 – Vincente SF2

Ore 11 finale 3°/4° posto Perdente SF3 – Perdente SF4

Ore 12 finale 1°/2° posto Vincente SF3 – Vincente SF4