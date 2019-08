“Una gamba per Marco”, la raccolta fondi per aiutare il 38enne albenganese ad acquistare una speciale protesi

Albenga. Una gara di solidarietà senza fine per aiutare Marco Buonocore, l’albenganese di 38 anni rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto con la sua moto il 14 ottobre 2018, in via Leonardo da Vinci ad Albenga. A seguito del violento impatto a Marco è stata amputata la gamba sinistra. Una lunga riabilitazione all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, nel reparto di fisioterapia, poi il difficile ritorno, fisico e psicologico, alla vita di tutti i giorni.

Ora però a Marco serve una protesi, una protesi speciale, una protesi con ginocchio bionico dal costo di 38.400 euro, consigliata da uno studio specializzato di Genova che sta seguendo il 38enne albenganese.

E così è stata lanciata nel luglio scorso la campagna “Una gamba per Marco”, con una raccolta fondi per sostenere l’acquisto della protesi, che consentirebbe a Marco una mobilità quasi normale. “Abbiamo lanciato questa iniziativa tramite i social e il tam tam su whatsapp e abbiamo avuto grandi risultati: fino ad ora abbiamo messo da parte circa 15 mila euro e speriamo di arrivare presto alla cifra richiesta” racconta il fratello Luigi Buonocore.

Ma non solo la raccolta fondi “Una gamba per Marco”: la macchina della solidarietà ha visto in questi ultimi tempi tante iniziative ed eventi organizzati nel comprensorio albenganese con il ricavato devoluto per la protesi necessaria al 38enne ingauno, che gioca a calcio nella Nazionale Amputati.

“Mio fratello ha dimostrato un grande coraggio e una forza d’animo incredibile: non è stato facile superare l’incidente e la perdita di una gamba, ma il suo spirito e la sua voglia di vivere sono davvero senza parole. Personalmente, così come miei amici e altri amici di Marco, stiamo mettendo da parte più soldi possibili, tuttavia il costo della protesi è molto elevato e per questo abbiamo chiesto aiuto” aggiunge il fratello Luigi.

Ecco il messaggio divulgato sui social in queste ore per sostenere l’acquisto della speciale protesi: “Eccoci qua… Da quel 14 ottobre abbiamo attraversato vari momenti di paura, tristezza, speranza sacrificio… La strada è ancora lunga, ma la determinazione di mio fratello Marco ci fa ben sperare per il futuro. Ecco l’IBAN che in tanti mi avete chiesto per l’acquisto della protesi definitiva e vi ringraziamo. Grazie a Dio non ci sentiamo soli!”.

Per aiutare Marco: IBAN IT87Z0306234210000002045754. Banca Mediolanum agenzia di Basiglio (MI). Intestato a Buonocore Marco. Causale: raccolta fondi “Una gamba per Marco”.