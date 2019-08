Savona. Prima è stato notato e fotografato da decine di bagnanti durante la navigazione davanti alle coste della Riviera savonese, da Andora a Bergeggi, e poi ha attirato l’attenzione dei savonesi quando è entrato in Darsena. La star del pomeriggio è stato certamente il veliero “Royal Clipper” che, anche se potrebbe non sembrare così, è in una nave da crociera della compagnia “Star Clippers”.

La nave (le foto sono di Paolo Maccari che le ha pubblicate sul gruppo Facebook “Savona E'”) è stata costruita nel 2000, ha bandiera maltese, e vanta pure un Guinness dei primati come la più grande imbarcazione a vele ancora in servizio al mondo.

Foto 2 di 2



Questa la presentazione integrale che la compagnia fa sul proprio sito:

“Era il 1902 quando il più veloce e il più maestoso veliero mai costruito, completamente equipaggiato e dotato di 5 alberi, venne varato. Il leggendario Preussen ha dominato i mari, anche se per pochi anni. Era il primo veliero di simili dimensioni ad esser mai stato armato, fino ad oggi…Ispirato al leggendario Preussen, Royal Clipper è oggi il più grande veliero e l’unico 5 alberi costruito dopo che il suo predecessore venne varato all’inizio del secolo scorso. Con le sue 42 vele spiegate e i suoi 134 metri di lunghezza, Royal Clipper è uno dei più affascinanti spettacoli che si possano ammirare in mare.

Elegante, dotata di ogni comfort e dei più avanzati sistemi di navigazione, l’ammiraglia è la nave ideale per una crociera all’insegna dell’avventura, del relax e della tradizione della vela, con un servizio di ottima qualità, il comfort e un sistemazione dello stesso standard di moderni yacht. In grado di ospitare 227 passegeri in uno stile lussuoso, Royal Clipper è entrata a far parte nel 2001 del Guinness World Records per essere il più grande veliero armato nel mondo.

I ponti situati all’esterno occupano una superficie di 1760 mq e dispongono di 3 piscine, dove i passeggeri possono intrattenersi e rilassarsi. Gli ospiti possono trovare angoli nascosti e silenziosi lungo le balconate sui due lati del veliero, o scalare in totale sicurezza l’albero maestro, dal quale ammirare panorami mozzafiato!

I luminosi ed eleganti spazi interni sono composti da un atrio a tre piani che permette ai raggi del sole di filtrare fino alla sala da pranzo, dove i passeggeri possono gustare una prelibata cucina e dove non è richiesto un abbigliamento di gala. A poppa, una comoda piattaforma marina permette di tuffarsi in mare e dedicarsi agli sport acquatici.

E ancora, per chi lo desidera, il centro di benessere presso il Captain Nemo Lounge, provvisto di oblò per vedere i fondali marini, offre thalasso terapia, massaggi, idroterapia e altre cure per la salute”.