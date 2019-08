Un corso nazionale per guide di mountain bike a Finale Ligure

Finale Ligure. Finale Ligure, una delle principali mecche mondiali del mountain biking, ospiterà dal 10 al 13 ottobre 2019 l’edizione 122 del Corso nazionale per guide di mountain bike. Un luogo ideale per la bici e capace, non solo di stupire per gli straordinari panorami, ma soprattutto presentarsi come una palestra perfetta per gli appassionati più esigenti. Finale Ligure è anche un luogo sempre capace di fare emozionare per la sua storia e la sua natura e dove anche la famiglia può vivere momenti di relax e benessere.

Con oltre 11.000 associati in tutta Italia, dal 1996 l’Accademia nazionale di mountain bike è la più importante scuola in Europa nella preparazione professionale e tecnica dedicata al mondo della bicicletta: con decine di corsi ogni anno e migliaia di partecipanti, è punto di riferimento per il pubblico di appassionati, operatori del settore, sportivi ed atleti …

Essere guida di mountain bike significa poter operare concretamente con professionalità e competenza negli universi del tempo libero, dello sport e dell’educazione. Tutte le nostre guide sono supportate e affiancate direttamente dall’Accademia, che svolge anche un importante ruolo di catalizzatore con il mondo del lavoro.

Il corso è aperto a tutti, senza limiti di età, e non è richiesta alcuna condizione specifica. Sarà possibile partecipare sia con una bike muscolare che con una bike a pedalata assistita. Ovviamente, per l’impegno richiesto, il Corso è consigliato a chi ha già una discreta esperienza nell’utilizzo della mountain bike. Al termine del Corso viene rilasciato un attestato di partecipazione riconosciuto da ACSI settore ciclismo/CONI.

Dagli esercizi di base a quelli più avanzati sulla tecnica di guida, da come affrontare una discesa particolarmente impegnativa a come dosare le frenate, dal superamento degli ostacoli naturali come radici e rocce a sapere interpretare curve e tornanti, dalla corretta impostazione sulle salite ripide alla scelta delle traiettorie.

Presentazione sia in aula che sul campo dei principali interventi meccanici da effettuare per una corretta messa a punto della bici, del set-up delle sospensioni e delle ruote, come intervenire sulle problematiche in situazioni di emergenza come la rottura del cambio, della catena e dei raggi.

I migliori consigli e programmi per una corretta nutrizione che possa prolungare la prestazione sportiva restando in perfetta salute, sia per chi deve affrontare una semplice escursione sia per chi deve preparare una stagione impegnativa, l’uso ragionato degli integratori, l’analisi delle principali marche, la lettura critica degli ingredienti, della loro efficacia e come usarli.

Topografia e orientamento vengono ampiamente affrontati sia in aula che sul campo, sono suggerite le principali metodologie per il corretto utilizzo della bussola e l’efficace interpretazione delle carte topografiche, grande tema di attualità è anche la parte dedicata all’utilizzo dei GPS.

Particolarmente esclusiva è la sezione dedicata alla programmazione dell’attività di guida di mountain bike, la conduzione dei gruppi, l’organizzazione, la pianificazione e la gestione del lavoro, le tariffe da applicare e gli aspetti fiscali e assicurativi, la promozione e i contatti con le strutture turistiche e il ruolo dei tour operator, le opportunità con il mondo delle scuole.

Il corso è a numero chiuso: si invitano gli interessati a trasmettere tempestivamente la propria adesione, usufruendo anche delle numerose convenzioni proposte dalla segreteria nazionale. Il costo complessivo di partecipazione per le quattro giornate è di 320,00 euro. Al corso dovrà essere aggiunta la Quota Associativa all’Accademia di 30,00 Euro.

A tutti i partecipanti verrà fornita la copertura assicurativa per l’intera durata del corso. Il costo non comprende la sistemazione alberghiera ma è prevista una interessante convenzione sia per i partecipanti che per gli accompagnatori. Effettuato il pagamento chiediamo di anticiparci, via fax o e-mail, la copia del bollettino postale o del bonifico. Indispensabile è anche l’invio di due foto formato tessera. Per altre informazioni inviare una e-mail a adriana.pirovano@scuoladimtb.eu oppure telefonare al numero 02/55211039 o inviare un fax al numero 02/55213793.