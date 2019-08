Tutto pronto per la terza edizione di “WWWK”: parata di vip ad Alassio per Roger Hodgson

Alassio. Personalità del mondo dell’imprenditoria, dello sport e dello spettacolo. Sono tanti, tantissimi i vip che hanno già confermato la propria presenza alla terza edizione di “When We Were Kids” che quest’anno porterà sul palco allestito in piazza Paccini il leader storico dei Supertramp, Roger Hodgson, unica data italiana di un tour mondiale nel quarantennale di “Breakfast in America”.

Nick The Nightfly, da sempre amico della città del Muretto, salirà addirittura sul palco per presentare l’autore e interprete di “Dreamer”, “Breakfast in America”, “Take the long way home”, School”, “Fool’s ouverture”, “Hide in you shell”, “Give a little bit”, “It’s raining again”, “Had a dream”, e la stupenda “If everyone was listening” ma soprattutto “The logical song”: brani che tutti hanno ascoltato e riascoltato, consumando i vinili.

Un’altra innamorata di Alassio, Simona Ventura, anche in un intervista ad una rivista locale, aveva annunciato il suo entusiasmo rispetto all’evento garantendo la propria presenza. Ci saranno poi altri big, ma l’organizzazione mantiene il riserbo sugli altri nominativi.

Manca davvero poco e mentre ancora non si sono spenti gli echi degli applausi per il Riviera Music Festival, che per tre giorni ha tenuto banco nel Porto di Alassio portando nella cittadina rivierasca migliaia di persone, un altro palco sta per essere montato del cuore della città.

“Una settimana incredibile quella che sta vivendo la Città di Alassio – commenta Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio – in una manciata di giorni stiamo ci siamo trasformati in una sorta di paradiso musicale dove sono chiamati ad esibirsi i migliori interpreti della musica italiana e internazionale. Non ci sono parole per ringraziare chi, durante tutto l’anno, accanto alla propria attività professionale sta portando avanti queste iniziative mosso esclusivamente da grande passione per la musica e per la città. Lo dico a Stefano Mannelli, che ieri sera ha concluso la tre giorni del Riviera Music Festival, e lo dico a Giampiero Colli, che tra pochi giorni porterà ad Alassio un’icona della musica mondiale. Dal cuore, grazie”.

Piazza Paccini sta infatti iniziando a vestirsi a festa e il comando di polizia municipale ha emanato le prime ordinanze inerenti le variazioni alla viabilità. Da questa mattina, infatti, e fino a mezzanotte di mercoledì 28 agosto vige il divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito in tutto il lato verso il mare di piazza Paccini, proprio per consentire il montaggio del palco.

L’accesso alla zona sarà consentito comunque fino al 27 agosto nelle zone laterali della piazza, per carico/scarico merci. Altri provvedimenti saranno emessi relativamente al giorno del concerto (27 agosto) quando il tratto di via Dante da via Torino all’incrocio con via Diaz dalle 14 verrà chiuso al traffico.

Nel frattempo sarà allestito un elegante ristorante all’aperto, con tavoli rotondi da dieci persone ciascuno. I piatti e ogni aspetto legato al menù verranno curati da due mostri sacri della gastronomia. Il “reparto dolci” vedrà il gradito ritorno di Ernst Knam, da sempre amico di “When we were kids”, che per l’occasione preparerà, in onore del grande maestro Gualtiero Marchesi, la sua “Torta Gualtiero”. La cena, accompagnata da una selezione di bollicine Ferrari, sarà allestita e curata dalla miglior azienda di catering e di alta gastronomia d’Italia, la milanese “Peck”, vera leggenda dell’arte del ricevimento.

Sì, perché se è vero che i grandi protagonisti della musica internazionale fungono da richiamo primario, è vero anche che l’eccellenza enogastronomica espressa nella cena di gala e gli ulteriori ospiti e personalità della musica sono intrinsecamente fusi nell’essenza dell’evento. Che è poi lo spirito con cui Giampiero Colli ha lanciato la sua sfida tre anni or sono, creando un format fino ad allora impensabile.

L’accesso all’area concerto sarà a partire dalle 19,30 per quanti titolari del biglietto Diamond comprensivo della cena di gala; e dalle 21,30 per i titolari dei biglietti “Solo Concerto” di qualsiasi categoria. Si accede, per ogni ordine di biglietto, da Piazza Airaldi Durante, angolo Barrante. Info e biglietti http://www.whenwewerekids.it.

Ulteriori dettagli saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che avrà luogo lunedì 26 agosto, a mezzogiorno, sul palco di Piazza Paccini, alla quale prenderà parte lo stesso Roger Hodgson.