Borgio Verezzi. Da questa sera, venerdì 16, e domani, sabato 17 agosto, dalle ore 19 presso le opere parrocchiali San Pietro, in via IV Novembre, a Borgio Verezzi si svolge la Sagra della Confraternita.

Protagonisti della serata le specialità della gastronomia ligure con pasta fresca, carne e bruschette. Piatto clou dell’evento gastronomico sarà la zuppa pesce, oltre alle melanzane ripiene.

Ad allietare le serate ci saranno i Liscio e Busso.

Apertura degli stand gastronomici alle ore 19:00.

Come per la Sagra du Fügassìn si ripete anche l’attenzione per l’ambiente: l’appuntamento gastronomico sarà all’insegna del “plastic free”, con posate e stoviglie compostabili per ridurre il consumo di plastica. “Una attenzione e sensibilità per l’ambiente e il nostro mare che vogliamo perseguire” affermano gli organizzatori.