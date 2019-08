Pietra Ligure. Dal 10 al 14 agosto torna la Sagra del Nostralino, nel bosco di Ranzi sulla collina di Pietra Ligure. Nata nei primi anni cinquanta come una semplice festa di paese per “celebrare” il vino Nostralino, il tipico rosso del territorio realizzato con uve sia a bacca bianca che scura, con il passare dei decenni, è diventata un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che amano conciliare, la buona cucina, la natura e il divertimento.

Uno degli eventi enogastronomici più attesi della Riviera di Ponente capace ogni anno di richiamare migliaia di turisti che, salendo per una tortuosa strada panoramica, raggiungono il piccolo borgo ligure abbarbicato sul Colle della Madonnina, e riempono letteralmente la suggestiva conca naturale che si apre all’improvviso nella fitta macchia mediterranea. Un vero proprio rito conviviale collettivo, quest’anno impreziosito da una “frizzante” novità.

Gli organizzatori del Circolo Giovane Ranzi infatti, in occasione del centenario della nascita della propria Associazione, hanno arricchito l’etichetta 1919, la selezione di vini ufficiali della manifestazione, con un BRUT prodotto da uve bianche del territorio che andrà ad accompagnare, il Nostralino ed il Vermentino (che anche quest’anno ha ricevuto la prestigiosa certificazione DOC) La cucina, da sempre ispirata alla tradizione, propone i mitici ravioli di Ranzi, preparati seguendo l’antica ricetta paesana, lo zemin di ceci, le trofie al pesto patate e fagiolini, i tagliolini allo spada, le lumache alla ligure, lo spada alla griglia, la frittura di anelli, i ravioli e la panissa fritti, le frittelle salate di trombette, quelle dolci di mele, la formaggetta ligure e tante altre prelibatezze.

Come consuetudine, le serate si concluderanno in pista, ballando e cantando sotto le stelle fino a notte fonda: è prevista infatti una vera e propria “maratona” musicale con un ricco programma di intrattenimento a 360°. Tutte le sere dalle 20 alle 22 apriranno le danze alcune tra le orchestre più apprezzate della Riviera (10/11/14 Beppe Montagna & Veronica Seriani, 12/13 Orchestra Laura Fiori).

Dalle 22 sul palco principale saliranno le migliori Party Band per uno show all’insegna del Rock e della Dance (10/8 Divina, 11/8 Cashtag 12/8 Dejavu, 13/8 Groovejet, 14/8 Cani Sciolti). Dopo il concerto dalle 24.00 Djset a cura di MaxDjCrippa, con una sfrenata alternanza di Hit del momento e Revival.

Ricco anche il programma per le attività collaterali: lunedì 12 Agosto torna la storica Camminata nel Verde, corsa podistica non competitiva di 6 km a cura della ASD Runners Loano. La partenza è prevista alle ore 18.00 mentre le iscrizioni inizieranno alle ore 16 nell’area Sagra (quota di iscrizione Euro 6,00. Per info: 3356505779).

Tutte le sere inoltre: mostra fotografica allestita del Circolo Fotografico Riviera delle Palme, mercatino dell’artigianato a cura “Artigianalmente”, giochi e gonfiabili per bambini. Anche quest’anno sarà attivo l’innovativo servizio di CASSA WEB: collegandosi alla pagina dedicata su www.ranzi.it sarà possibile prenotare i piatti in anticipo da casa, e, volendo, anche pagarli direttamente on line attraverso i sistemi digitali Satispay e Paypall, evitando così la fastidiosa coda alle casse.

Ampio parcheggio sia per le auto che per le moto.