Tutte le comodità di un viaggio con un jet privato

Viaggiare con un jet privato è senza dubbio tra le esperienze più rilassanti e confortevoli che esistano. Sebbene in passato fosse un lusso per pochi, oggigiorno qualsiasi viaggiatore che abbia voglia di volare con ogni comfort a disposizione può beneficiarne pur non essendo benestante.

Ovviamente, affinché questo sia possibile è importante affidarsi ad aziende di comprovata serietà ed esperienza: effettuando ricerche specifiche sui motori di ricerca, cercando per esempio “noleggio jet privato”, è possibile individuare anche online le migliori realtà del settore. Ma quali sono i vantaggi di noleggiare un jet privato per il proprio viaggio?

Con un jet privato si risparmia molto tempo

Quante volte ti sarà capitato di arrivare in aeroporto alle 11 per un volo programmato per le 13? Probabilmente tante. E quante volte ti sarà successo di aver dovuto fronteggiare lunghe code davanti al check-in con annesso stress e stanchezza già accumulati al momento della partenza? Ebbene, noleggiando un jet privato praticamente questo non succede mai. Ciò che dovrai fare sarà semplicemente recarti all’aeroporto 20, massimo 30 minuti prima, attendere circa 10 minuti per fare il check-in e successivamente partire. Insomma, il tutto in un arco di tempo decisamente ridotto, impensabile con un volo di linea o low cost. Tanto tempo risparmiato e che potrai utilizzare per preparare, ad esempio, le tue valigie o per fare colazione con chi vorrai.

Il jet privato è molto sicuro

Si sa, l’aereo è il mezzo più sicuro al mondo per muoversi e il jet privato offre ancora maggiori garanzie. Per un lavoro svolto con la massima trasparenza, infatti, le aziende serie che si occupano del noleggio di jet privati, come Fast Private Jet, sono liete di fornire anche tutte le annesse documentazioni relative sia all’equipaggio che al tipo di jet utilizzato. In aggiunta, la manutenzione degli aeromobili è minuziosa e

sia i piloti che le assistenti di volo sono altamente qualificati e dotati di tutti i requisiti richiesti per svolgere questo lavoro. In tal modo ogni cliente avrà modo di verificare direttamente la competenza di ogni componente del personale.

Più flessibilità negli orari di decollo

Quando si prenota un volo con una compagnia aerea low cost o di linea non si ha mai la possibilità di scegliere gli orari di decollo e di arrivo. Ciò significa che si organizzano i propri impegni proprio sulla base degli orari di partenza scelti praticamente da qualcun altro. Le aziende che si occupano di noleggio di jet privati, invece, lasciano un ampio margine di scelta sugli orari di partenza proprio al cliente. Parliamo, quindi, di una flessibilità unica ed estrema, che permette al viaggiatore di decidere quando e a che ora decollare e quindi arrivare a destinazione.

Il ritiro dei bagagli è sicuro e avviene in breve tempo

Una volta decollati e trascorse le ore di volo, arriva il momento del ritiro dei bagagli a destinazione. Con gli aerei commerciali questo avviene quasi sempre nel caos più totale, con valigie che spesso vengono ritirate in ritardo o addirittura che rischiano di andare perdute. Ebbene, con un jet privato non solo questo non succede mai, anzi, il ritiro avviene in soli 5 minuti: una quantità di tempo davvero minima, che ti permetterà di arrivare senza stress nel luogo della tua destinazione.