Trofeo delle Regioni: la Liguria terza in Italia

Savona. Si sono svolte a Revine Lago, in provincia di Treviso, le gare valide per il Trofeo delle Regioni, in cui la Liguria è risultata terza nella classifica nazionale.

La compagine ligure era rappresentata da atleti della Canottieri Sanremo e Canottieri Sabazia che insieme hanno permesso di raggiungere questo risultato storico che pone la Liguria al terzo posto tra le regioni d’Italia, superata solamente dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto.

Soddisfazione per il consiglio regionale, in particolare del presidente Ruggero De Gregori e del vicepresidente Monica Albarelli, responsabile tecnico della squadra.

Il prossimo appuntamento vedrà gli atleti della Canoa Giovani impegnati a difendere i colori della Liguria al Trofeo delle Regioni.

La manifestazione si svolgerà a Caldonazzo sabato 31 agosto e la squadra sarà composta dagli atleti della Canoa Giovani che hanno dato le migliori prestazioni nelle gare regionali del settore.

Di seguito i piazzamenti sul podio ottenuti dalla Liguria al Trofeo delle Regioni.

K4, 500 metri, Senior maschile:

bronzo per Simone Grossi Bianchi, Luca Della Chiesa, Luca Sparneri e Stefano Mazzone

C4, 500 metri, Senior maschile:

argento per Paolo Pollero, Giulio Vaira, Matteo Gerace e Andrea Tarditi

K4, 500 metri, Junior maschile:

bronzo per Stefano Mazzone, Simone Grossi Bianchi, Luca Della Chiesa e Luca Sparneri

C4, 500 metri, Junior maschile:

argento per Francesco Lai, Federico Ottonello, Flavio Ghezzi e Ludovico Spezialetti

K4, 500 metri, Ragazzi maschile:

bronzo per Samuele Siciliano, Alessandro De Stefano, Lorenzo Mauro e Lorenzo Dragoni

C4, 500 metri, Ragazzi maschile:

argento per Marco Tarditi, Alessandro Mito, Davide Mitro e Simone Delfino.

Nella foto sopra: il presidente regionale Fick, Ruggero De Gregori, alla premiazione per il terzo posto

Il C4 Ragazzi

Il C4 Senior

Il K4 Junior

Il K4 Ragazzi