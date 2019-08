Treni soppressi, Berrino replica a Salvatore: “Una vergogna il mancato intervento di Toninelli”

Regione. “Treni cancellati e Ministro assente: ha dell’incredibile che il ministro, responsabile dei trasporti e di Trenitalia, non abbia trovato il tempo per dire nulla su quanto accaduto in Liguria il 16 agosto, quando 23 treni sono stati cancellati da Trenitalia per questioni interne alla loro organizzazione”.

Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino alle parole del consigliere pentastellato Alice Salvatore.

“E’ alquanto avvilente il disinteresse di Toninelli e anche del gruppo 5 stelle che solo dopo tre giorni, si abbandona ad una sterile polemica invece di chiedere al ministro del ‘traforo del Brennero’ (ndr secondo Toninelli infatti il traforo del Brennel era già operativo nell’ottobre 2018, quando invece si sta ancora scavando) che si attivi con Trenitalia per indagare sulle motivazioni di quanto accaduto e incidere sull’organizzazione aziendale” conclude Berrino, rispondendo alla nota del M5S.