Tre savonesi in azzurro: Corsini, Tedeschi e Valanzano agli Europei di Pamplona

Savona. Inizieranno domani i campionati europei cadetti, junior e senior di pattinaggio di velocità. Ben tre le savonesi convocate in azzurro: Giorgia Corsini, Gaia Tedeschi e Giorgia Valanzano.

Le tre pattinatrici militano tra i ranghi del Gruppo pattinatori savonesi, che in questi anni ha sfornato talenti azzurri. “Per la nostra società è un grande orgoglio poter essere rappresentati in questa rassegna continentale e ne approfittiamo per fare loro i nostri complimenti così come li facciamo al nostro staff tecnico e dirigenziale”, scrive la squadra sulla pagina Facebook ufficiale.

A Pamplona le tre ragazze lotteranno per posizioni sul podio, ciascuna nella propria categoria: Corsini e Tedeschi tra le cadette, Valanzano junior. Per la Valanzano, già ai Giochi giovanili in Argentina un anno fa, la maglia azzurra è ormai un’abitudine: anche ai recenti mondiali è stata progonista. Senza le rivali colombiane, spesso tra le migliori al mondo, le azzurre dei Pattinatori savonesi potrebbero davvero portare a casa un buon bottino.

Foto Gruppo pattinatori savonesi