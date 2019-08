Tre misteriose luci rosse avvistate nei cieli di Altare: è un Ufo?

Altare. Tre fonti luminose rosse, che sembrano essere in qualche modo collegate tra loro e quindi far parte di una struttura di forma triangolare. Sono quelle immortalate nell’enigmatico video girato l’altra notte ad Altare (poco prima della Bocchetta di fronte a località Bonetto) da Claudio e che hanno attirato l’attenzione degli ufologi.

Incuriosito dalla natura delle immagini da lui catturate, il testimone Claudio ha subito contattato l’ufologo Claudio Maggioni, conosciuto per aver analizzato moltissimi casi (tra i quali quello di Seborga) e per aver smascherato numerosi altri “fake”.

Come riferito da Claudio, il video è stato girato intorno alle 22.28 del 27 luglio nei pressi del casello vicino alla galleria di Altare, con condizioni meteo caratterizzate da lampi e tuoni.

Maggio e il collega Antonio Bianucci hanno appurato “la genuinità del video, che non presenta alterazioni o manipolazioni”. Recandosi sul luogo gli ufologi hanno cercato di farsi un’idea più chiara della zona per verificare eventuali presenze sul monte di fonti luminose o strutture come pale eoliche. Tale riscontro è risultato negativo e perciò “si è proceduto a verifiche di confronto con possibili oggetti convenzionali. Per via del meteo vengono esclusi dalla lista lanterne, droni, palloni sonda, satelliti e aerei”.

“Nel filmato si distinguono ben tre fonti luminose rosse che sembrano essere in qualche modo collegate tra loro, dando l’impressione che la struttura al quale appartengono possa risultare triangolare (come ad esempio quello avvistato in Russia che per alcuni aspetti sembra similare a quello savonese)”.

“Il video di Altare è indubbiamente interessante e particolare e le condizioni meteo escludono molti fattori convenzionali, ma bisogna andarci piano e mantenere aperta l’indagine. Troppo spesso si grida all’ufo ma poi i dati finiscono per smentire tale ipotesi”.