Trading online: 5 passi per puntare al top

Il trading online è un mezzo per investire sui mercati finanziari disponibile a tutti. Tutto ciò che vi serve per iniziare a fare trading online è una buona guida, un piccolo capitale di partenza (dell’ordine di poche centinaia di euro) e voglia di mettervi alla prova.

Nonostante possa sembrare una cosa facile ed immediata, investire sui mercati finanziari può comportare anche delle perdite: l’80% degli investimenti, infatti, non riesce a registrare profitti. Per evitare che questo accada anche a voi, eccovi 5 punti da seguire per diventare esperto di trading online:

1. L’importanza delle basi: il broker

La prima cosa da fare per lanciarsi nel mondo del trading online è trovare un broker di fiducia. Un broker è una piattaforma che svolge la funzione di intermediario finanziario, permettendovi di investire sui mercati finanziari.

Trovare un broker affidabile non è complicato: vi sono migliaia di guide online che vi possono aiutare in questa prima fase. La cosa che dovete tenere presente è che, specialmente se state muovendo i primi passi nel mondo del trading online, la vostra scelta dovrà ricadere necessariamente su un broker che sia riconosciuto e certificato dalle autorità competenti attive sul vostro territorio.

2. Le prime conoscenze

Una volta scelto il broker, è arrivato il momento di farvi un primo bagaglio di conoscenze essenziali. Iniziare a fare immediatamente trading è il modo più sicuro per perdere soldi: soprattutto nelle prime fasi dovrete farvi un vostro bagaglio di conoscenze.

Informatevi e sfruttate l’account demo che il broker vi mette a disposizione: non abbiate fretta di investire soldi veri. Meglio attendere aumentando le possibilità di registrare profitti piuttosto che tuffarsi precipitosamente e perdere i vostri soldi.

Le prime conoscenze sono le più essenziali: leggere un’analisi tecnica, interpretare i segnali di trading e imparare ad interpretare le notizie del mondo sono le prime cose che dovete imparare a mettere in pratica sugli account demo.

3. Imparare a usare gli strumenti

Ogni broker è caratterizzato da una propria offerta di strumenti: Copy Trading, Stop Loss, Segnali di Trading, sono tutti strumenti che vi verranno garantiti non appena aprite un conto su un broker.

Fare pratica con gli strumenti che vi verranno forniti vi sarà possibile sfruttando l’account demo che il broker vi mette a disposizione: fare trading online efficacemente comporta una certa misura di automatismo, prontezza di reazione e velocità di valutazione. Tutte qualità che si affinano con la pratica!

Una volta che vi renderete conto di saper operare in tempi brevi con buoni risultati, allora potrete considerarvi pronti a investire soldi veri.

4. Investire soldi veri: strategia e pazienza

La cosa fondamentale da fare non appena ci si sente pronti al grande passo è sviluppare una strategia di investimento: investire tutti i vostri soldi su un unico titolo è troppo rischioso anche a fronte di altissime probabilità di successo.

Differenziare il vostro portafoglio è un’ottima strategia per continuare ad apprendere nel mentre fate trading online: qualcuno dei vostri investimenti potrebbe andare male, ma ciò vi permetterà di accumulare esperienza e, nel frattempo, i soldi persi verranno compensati dai restanti investimenti.

Rischiare non è sempre una scelta malvagia, ma rischiare tutto è da folli!

Abbiate pazienza: partendo con piccoli profitti si può arrivare lontano!

5. Approfondire le proprie conoscenze

Una volta che avete raggiunto una certa dimestichezza nel gestire i vostri investimenti, allora è giunto il momento di approfondire le vostre conoscenze e puntare al top.

Comprate libri, seguite lezioni, fatevi una vostra cultura finanziaria. I migliori trader al mondo pubblicano molto spesso manuali nei quali riassumono le proprie conoscenze e le proprie esperienze. Si tratta di pagine ricchissime di conoscenza per chiunque ne voglia emulare i successi.

Mantenersi aggiornati ed approfondire le proprie conoscenze rappresenta il passaggio successivo, che porta un trader principiante a puntare a profitti considerevoli e ad una carriera degna di nota nei mercati finanziari.