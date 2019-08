Tpl Linea, i sindacati proclamano 4 ore di sciopero per il 9 settembre

Savona. Quattro ore di sciopero. Sono quelle proclamate per il 9 settembre prossimo dalle segreterie provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal insieme alle Rsu aziendali di Tpl Linea.

“Dopo aver avviato in data 28 giugno le procedure di raffreddamento siamo stati convocati in Prefettura per un tentativo di conciliazione. Considerando che l’incontro si è concluso con esito negativo, abbiamo proclamato lo sciopero” spiegano i sindacati.

Alla base della protesta “la richiesta di assunzione per operatori e meccanici in numero congruo per far fronte alle gravi carenze di personale, l’assoluta mancanza di interventi sulla sicurezza del personale e sulla manutenzione dei mezzi, la mancanza di un confronto sui lavoratori interinali” proseguono da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal.

Lo sciopero avverrà con le seguenti modalità: personale viaggiante dalle 10,15 alle 14,15 e nelle ultime quattro ore del turno per il personale degli impianti fissi.