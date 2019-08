Tovo San Giacomo. Manca davvero poco alla serata d’onore che Tovo San Giacomo ha organizzato per Matteo Aicardi centroboa della Nazionale italiana e della Pro Recco. Mercoledì 28 agosto, alle ore 20.30, in piazza Don Zunino, sarà festeggiato l’oro conquistato dal Settebello nei recenti Campionati del Mondo di Gwangju 2019 in Corea del Sud e sarà un grande abbraccio della comunità tovese al suo campione.

“Come avvenuto per le precedenti occasioni – dichiara il sindaco Alessandro Oddo – sarà una festa semplice, un momento per poter salutare e ringraziare Matteo per le tante emozioni che anche quest’anno ci ha fatto provare con la nazionale italiana di pallanuoto. Tutti quanti, infatti, abbiamo seguito le partite del Settebello, il crescendo di emozioni che hanno portato alla finale con la nazionale spagnola dello scorso 27 luglio, vinta poi dagli azzurri con un perentorio 10 a 5”.

“Lo spirito – conclude Oddo – sarà quello che aveva portato già dal 2011 e negli anni successivi, a festeggiare Matteo e le sue imprese sportive, per fargli sentire l’affetto delle persone ed a permettere ad amici e sostenitori di poter passare una serata in allegria insieme ad un campione dello sport italiano”.