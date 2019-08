Torna il Giro dei Monti Savonesi, in versione storica

Albenga. Sabato 16 e domenica 17 novembre i motori delle auto da rally torneranno a rombare nella città delle torri in occasione del Giro dei Monti Savonesi Storico. La gara, alla sua prima edizione, sarà riservata alle auto storiche per una manifestazione che si preannuncia dal grande fascino.

La manifestazione riprende la tradizione del Giro dei Monti Savonesi che nel 1978, in occasione della sua 16ª edizione, ebbe per la prima volta sede di partenza e di arrivo proprio ad Albenga.

Negli anni successivi la gara aveva elevato il proprio livello, richiamando un numero importante di partecipanti grazie a prove speciali impegnative, tecniche e divertenti.

A metà degli anni ’90 si ebbe uno stop, ma adesso si è pronti a ripartire. Afferma Franco Peirano, che collabora attivamente all’organizzazione di questo evento: “Siamo felici di poter annunciare questo ritorno. Tutto è nato dall’iniziativa di alcuni imprenditori locali che hanno ricevuto da subito il sostegno convinto da parte dell’amministrazione comunale e del Comitato locale turismo. L’intenzione dei promotori e degli organizzatori (l’associazione Sport Infinity) è quella di valorizzare la città e il suo centro storico, ma anche le frazioni e il territorio“.

“Saranno proposte – continua – iniziative dedicate ai piloti con la collaborazione di alcuni operatori e altre potranno essere previste per promuovere le diverse attività locali. In questa direzione i suggerimenti saranno sempre graditi”.

La manifestazione si pone l’obiettivo di richiamare forte interesse nei confronti del territorio in un periodo in cui la stagione turistica è terminata.

Conclude Peirano: “Sarà la prima edizione di una gara che dovrà farsi conoscere. L’impegno che ci stiamo mettendo è massimo e siamo al lavoro per gettare solide basi nella prospettiva di una crescita futura”.

Il vicesindaco di Albenga, Alberto Passino, sottolinea: “Grazie all’unità di intenti con il Comitato locale turismo e l’iniziativa degli organizzatori è stato possibile riportare questo grande evento ad Albenga. Il Giro dei Monti Savonesi è ricordato da molti ingauni, e non solo, come uno tra i più bei rally storici della nostra provincia. Sarà possibile ammirare le auto storiche in una splendida cornice come quella del nostro centro storico. Un evento attrattivo non solo per gli appassionati del settore che speriamo possa tornare a ripetersi anche in futuro“.

Per informazioni, in attesa dei dettagli che saranno resi noti prossimamente è possibile scrivere una mail all’indirizzo info@sportinfinity.it.