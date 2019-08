Torna il Flow Festival, l’appuntamento per tutti gli amanti dell’outdoor

Manca ormai meno di un mese alla quarta edizione del Flow Festival, il più importante evento per gli sport outdoor nel panorama ligure. Dal 27 al 29 settembre infatti Finalmarina sarà teatro di numerosi eventi rigorosamente all’aria aperta che porteranno in provincia di Savona tanti atleti da tutto il mondo. La rassegna, organizzata dall’Asd Finale Outdoor Resort e da 4Guimp, si sta definendo ed in particolare vedrà due eventi al suo interno di particolare rilievo.

Il Trophy of Nations è semplicemente l’appuntamento più importante ed atteso al mondo per quanto riguarda l’enduro mtb che torna dopo sei anni e vedrà sfidarsi i migliori atleti del globo divisi per nazioni. A fare da contraltare ai riders ci sarà l’EpicBlue Swimrun Finale Ligure, ovvero nuoto e corsa a frazioni alternate ripetute. Dalle acque del Mar Ligure ai sentieri sulle montagne dell’Appennino e nei borghi del finalese, l’evento si aprirà anche agli appassionati e non solo agli atleti professionisti.

Contestualmente il Flow Festival si arricchirà di altri eventi dedicati proprio al grande pubblico, che potrà testare diverse attività all’aria aperta con esperienze pensate anche per le famiglie. Alcune delle attività saranno organizzate con l’ausilio del Mudif (Museo Diffuso del Finale) e con Archeo Trekking che unirà l’attività sportiva alla riscoperta dei siti storici e artistici del territorio circostante. Infine verrà allestita una grande area expo per ospitare le aziende specializzate nel settore outdoor che presenteranno nuovi prodotti e consentiranno di testare i nuovi materiali.