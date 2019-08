Toirano. In un anno nel quale non è andato in scena il San Rocco Trail, Toirano non ha rinunciato ad ospitare una gara podistica, anzi: tre anni dopo la Corriamo Insieme per Carmela, ha riproposto la corsa su un identico percorso, con la denominazione ToiRun.

Organizzata dall’Asd Toirano, in collaborazione con l’Atletica Ceriale San Giorgio, la ToiRun si è svolta sabato 24 agosto. La gara è partita alle ore 19 dal parco del Marchese, sede anche dell’arrivo dopo un percorso di 6,2 chilometri con una prima parte di saliscendi, il passaggio nel centro del paese, un impegnativo tratto di salita su Monte Acuto ed il ritorno al parco.

Alle 19,15 si è tenuta anche una camminata, che ha visto una trentina di partecipanti percorrere 3 chilometri. Alla corsa, invece, hanno preso parte 67 atleti.

Sul traguardo sono giunti affiancati Alessandro Arnaudo della Podistica Castagnatese e Andrea Audisio dell’Atletica Alba con il tempo di 23’08”; la vittoria è stata assegnata al primo. Terza posizione per Achille Faranda della Brancaleone Asti in 24’07”.

Tra le donne ha primeggiato Loredana Fausone della Brancaleone Asti, 26ª assoluta in 32’14”. Seconda Giulia Baldini dell’Atletica Ceriale San Giorgio in 32’28”, terza Marina Saccone della RunRivieraRun in 32’47”.

Sono stati poi premiati i primi tre classificati di ogni singola categoria anagrafica, esclusi i tre assoluti. Eccole nel dettaglio.

M16-25: 1° Nicolo Reghin (Atletica Ceriale) 26’26”, 2° Nicola Erre 45’06”, 3° Andrea Defendini 54’18”

M26-35: 1° Andrea Manzotti (Soi Inveruno), 2° Diego Marino (Team KMP) 28’55”, 3° Mattia Motta 33’48”

M36-45: 1° Tiziano Barbieri (Atletica Ceriale) 26’57”, 2° Andrea Antonio Verna (Atletica Ceriale) 28’03”, 3° Mauro Manzetti (Atletica Gallaratese) 28’10”

M46-55: 1° Roberto Parodi (Atletica Vallescrivia) 24’31”, 2° Diego Naronte (Cral Mutua Torino) 24’54”, 3° Roberto Maio (Bio Correndo) 25’44”

M56-65: 1° Mauro Brignone (Cambiaso Risso) 29’10”, 2° Maurizi Lorenzini (Zeloforamagno) 30’28”, 3° Claudio Bertini (Team Marathon) 30’58”

M66 e oltre: 1° Nicola Lazzaro (DLF Asti) 32’38”

F36-49: 1ª Nella Andronaco (Runners for Autism) 33’44”, 2ª Michela Montanari (RunRivieraRun) 40’55”, 3ª Emanuela Guidotti (Bergteam) 41’08”

F50 e oltre: 1ª Laura Vittonetto (Runners Loano) 38’46”, 2ª Clorinda Critelli (DLF Asti) 45’05”

La ToiRun era la prova conclusiva del Trittico dell’Estate, circuito di tre gare che si sono svolte nei mesi di luglio e agosto, insieme al Trofeo du Michettin e alla Tutti a Pei.

Sono quattordici gli atleti che hanno portato a termine tutte e tre le gare. Vincitore assoluto Nicolò Reghin (primo anche tra i M16-25) con 1 ora 24’11”; secondo Tiziano Barbieri (primo tra i M36-45), terzo Adriano Bertano.

Tra le donne successo di Marina Saccone (prima anche tra le F36-49) in 1 ora 43’25”, seconda Giulia Baldini (prima tra le F16-25), terza Nella Andronaco.

Premiati quali vincitori delle rispettive categorie anche Davide Garibaldi (RunRivieraRun) tra i M46-55, Diego Marino tra i M26-35, Nicola Lazzaro tra i M66 e oltre, Stefano Berrino (Atletica Novese) tra i M56-65 e Laura Vittonetto tra le F50 e oltre.

La classifica della ToiRun:

