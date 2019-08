Toirano su Rai1: le Grotte protagoniste di Superquark

Toirano.Saranno le grotte di Toirano le protagoniste, questa sera, della sesta puntata della nuova edizione di Superquark. Lo storico programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela porrà particolare attenzione sulle ultime ricerche scientifiche che si sono concentrate sugli insediamenti umani presenti all’interno delle grotte.

Le più recenti ricerche hanno infatti dimostrato che le grotte erano state “casa” di una comunità preistorica formata da cinque persone. In base alla conformazione delle impronte, alle loro dimensioni e al peso del corpo che ha lasciato traccia sul terreno si può ipotizzare che si trattasse di un padre, una madre e tre bambini piccoli. Per questo motivo “il Corridoio delle Impronte” e “la Sala dei Misteri”, cioè quelle aree in cui maggiormente si concentrano le tracce della presenza umana, sono state oggetto particolare delle riprese della troupe di Rai 1.

Nel corso del servizio sono stati intervistati la dottoressa Marta Zunino, direttore scientifico delle Grotte, la dottoressa Elisabetta Starnini, archeologa, ricercatrice dell’Università di Pisa e il dottor Marco Avanzini, geologo, conservatore al MuSe – Museo delle Scienze di Trento. Ovviamente non mamcheranno cenni storici sulla scoperta delle grotte e notizie di attualità sulle ricerche in corso.