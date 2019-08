Toirano-Quiliano, festa della Madonna della Guardia e Agrigusta: ecco le strade chiuse

Toirano-Quiliano. Festa patronale in onore della Madonna della Guardia a Toirano e Agrigusta a Quiliano. Le manifestazioni si svolgeranno rispettivamente giovedì e sabato-domenica e, come di consueto, la Prefettura ha fornito disposizioni specifiche sulla chiusura di alcune strade.

Per quanto riguarda la festa della Madonna della Guardia, che si svolgerà giovedì, è disposta la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia sulla sp34 “Toirano-Balestrino”, dalle 20.30 alle 22.30 circa, da località Borgo a località Poggio, e ritorno sulla S.P. n. 34 “Toirano-Balestrino”, interessando il tratto compreso tra le progressive Km 4+600 – Km 5+300.

La manifestazione Agrigusta, invece, si svolgerà sabato e domenica (dalle 15 a mezzanotte) ed è stata disposta la sospensione della circolazione di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia per i giorni 31 agosto e 1 settembre sulla sp58 “di Quiliano” nel tratto compreso tra la via Morosso e la via Bruggia, nel Comune di Quiliano.