Toirano, Barbara Uhl con il Trio Insieme ed il Carlo Aonzo Trio chiudono la rassegna “Estae in ciassa”

Toirano. Ultimi due appuntamenti con “Estae in ciassa”, la rassegna musicale organizzata dal Comune di Toirano in collaborazione con la parrocchia di San Martino Vescovo.

Sabato 17 agosto alle 21 in piazza San Martino Barbara Uhl e il Trio Insieme saranno protagonisti del concerto “Mina incontra i cantautori italiani”. Si esibiranno Barbara Uhl (voce e percussioni), Giacomo Piazza (tastiere e percussioni) e Giorgio Tagliapini (chitarra, banjo e violino).

Domenica 25 agosto alle 21.15 in piazza San Rocco il Carlo Aonzo Trio presenterà il suo nuovo disco dal titolo “Mandolitaly”. La serata rientra nell’ambito della rassegna “Musica nei castelli di Liguria” che si tiene in castelli, abbazie e borghi medievali della nostra regione organizzata in collaborazione con l’Associazione Corelli, l’associazione Musicae e la Fondazione De Mari.

La rassegna, organizzata dall’amministrazione del sindaco Giuseppe De Fezza e dalla parrocchia di San Martino insieme a numerosi sponsor del territorio, ha ottenuto un notevole successo ed il plauso di tutto il pubblico grazie ad un programma ricco e diversificato, in grado di accontentare i gusti di tutti senza tuttavia dimenticare la qualità.