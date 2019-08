Tennis: Liguria dodicesima in Coppa Belardinelli

Finale Ligure. Non è arrivata una vittoria, ma il dodicesimo posto con cui la Liguria ha archiviato la ventunesima edizione della Coppa Belardinelli è comunque un risultato positivo.

I ragazzi capitanati dai tecnici nazionali Marco Lubrano e Alberto Zizzini tornano infatti a casa con un’importante esperienza umana e sportiva in più, senza contare che la rappresentativa ligure, classificatasi davanti ad Abruzzo Molise, Trento, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, ha evitato, in virtù del piazzamento guadagnato, di doversi giocare la qualificazione per il 2020, come invece saranno costrette a fare Sardegna, Calabria, Basilicata, Bolzano e Valle d’Aosta.

Per la cronaca, al termine dei 46 incontri disputati nel centro estivo di Castel di Sangro, dove sono stati impegnati 220 atleti, è stato il Lazio a laurearsi campione dopo aver battuto in finale le Marche.

La Liguria era rappresentata dai seguenti giocatori under 12 (anni di nascita 2007 e 2008): Giovanni Battista Bibolini (Tc Genova), Cristian Lorusso (Tc Genova), Alberto Ciarapica (Tc Pegli), Aurora Nosei (Ct Lerici), Sofia Coati (Taggese), Emma Peretti (LTA), Federico Pugliese (Tc Finale), Riccardo Ferraiuolo (Break Point), Lorenzo Elia (Vado), Daniela Gramaticopolo (Tc Finale), Maria Iallonardo (Vado).

I risultati:

Liguria – Lazio 1-6

Liguria – Campania 1-6

Liguria – Trento 5-2

Liguria – Piemonte 1-6

Liguria – Veneto 1-4