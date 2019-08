Liguria. Ecco la situazione meteo secondo Limet, il centro meteo della Liguria: correnti nord-orientali debolmente instabili determineranno sul territorio ligure lo sviluppo di temporali pomeridiani nell’interno con qualche sconfinamento lungo le coste.

Previsioni valide per sabato 24 agosto.

Cielo e Fenomeni: Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione. Addensamenti più compatti sui versanti padani, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio sviluppo di temporali sulle Alpi Liguri e sul comparto appenninico centro-orientale, con qualche sconfinamento attenuato lungo le coste da Genova verso levante . Asciutto e in parte soleggiato sugli altri settori. In serata generale attenuazione dei fenomeni ovunque,.

Venti: Moderati da nord sul settore centrale costiero, deboli variabili altrove. Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: In contenuto aumento le massime

Previsioni valide per: domenica 25 agosto.

Cielo e Fenomeni: Belle schiarite al mattino su tutta la regione. Nubi cumuliformi in aumento nelle zone interne nel pomeriggio con rischio di qualche temporale sulle Alpi Liguri e il comparto appenninico centro-orientale. Basso il rischio di sconfinamenti lungo le coste. Attenuazione dei fenomeni in serata.

Venti: Moderati da nord-est, in attenuazione durante il giorno. Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: Pressoché stazionarie.

Tendenza per lunedì 26 agosto

Cielo e Fenomeni: Bel tempo al mattino su tutta la regione, temporali possibili nelle aree interne nel pomeriggio con basso rischio di sconfinamenti in costa. Ventilazione debole settentrionale, mare poco mosso.