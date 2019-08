Telecamere a Campochiesa, Ciangherotti (FI): “Ad Albenga la sicurezza è solo per i ricchi”

Albenga. “E’ molto bello quello che sta accadendo a Campochiesa dove i cittadini si sono tassati per acquistare cinque nuove telecamere che saranno installate nel sistema di videosorveglianza comunale per garantire maggiore sicurezza alla frazione. Peccato che la sicurezza dovrebbe essere garantita dal Comune, non dai cittadini, già abbastanza tassati”. Così Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga, commenta la notizia dell’installazione di cinque telecamere nella zona di Campochiesa.

“La colletta tra un centinaio di abitanti di Campochiesa ha già fruttato più di 10 mila euro, a fronte dei 14 mila necessari per le 5 videocamere, che, non appena installate, serviranno a far fare passerella al vicesindaco Passino e agli assessori Vannucci e Pelosi. Ma la colletta significa che le zone ricche della città potranno essere videosorvegliate, quelle popolari, dove gli abitanti fanno fatica ad arrivare a fine mese, si arrangino. Non mi sembra una grande strategia per garantire la sicurezza dei cittadini, d’altronde conosciamo le capacità amministrative dell’assessore Vannucci, ricordato come l’assessore ai fuochi d’artificio quando reggeva il turismo”.

“Non avevamo dubbi che anche nel nuovo ruolo, dopo il salto della quaglia dal centrodestra al centrosinistra, avrebbe confermato mancanza di visione e idee per garantire una città più sicura”, conclude Ciangherotti.