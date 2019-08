Riviera. Un servizio straordinario di prevenzione nella zona di Alassio e Albenga, ma anche i controlli anti campeggiatori abusivi tra Savona e Vado Ligure. Non si ferma il lavoro della polizia di Stato per garantire un agosto sicuro a residenti e turisti in provincia di Savona.

Ieri pomeriggio, ad Alassio e Albenga, sono entrati in azione i poliziotti del Commissariato P.S. di Alassio, della Polizia Ferroviaria di Albenga e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova, specializzati in controllo del territorio. Durante il servizio, che ha interessato varie aree delle città, comprese le stazioni ferroviarie di entrambe le città, sono stati effettuati diversi posti di controllo che hanno consentito di identificare oltre cinquanta persone e controllare una ventina di veicoli. Durante il servizio sono stati controllati anche tre esercizi commerciali.

Sempre nella giornata di ieri, a Savona e Vado Ligure, sono invece proseguiti i controlli volti a contrastare il fenomeno del campeggio abusivo sulle spiagge. Nella serata, a Savona, polizia di Stato, carabinieri e polizia locale sono intervenuti nel litorale di piazzale Eroe dei due Mondi per allontanare un gruppo di campeggiatori abusivi.

I servizi di controllo sul territorio proseguiranno nei prossimi giorni.