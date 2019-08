Tarocchi, zone olistiche, medicine alternative, Rune, Shiatsu, Reiki e meditazione: a Finalborgo torna “La Notte dei Tarocchi”

Finale Ligure. Tarocchi, zone olistiche e medicine alternative ma anche Rune, Shiatsu, Reiki e meditazione. Ritorna a Finalborgo “la Notte dei Tarocchi” con un’edizione ampliata e sdoppiata in due serate: 12 e 13 agosto dalle 20 alle 24.

“Dopo l’inatteso successo dell’anno scorso – dice l’associazione Finalborgo.it organizzatrice dell’evento – abbiamo deciso di crescere ancora sulla falsariga della prima edizione raddoppiando le serate ed il numero di postazioni per ogni serata. L’intenzione è quella di arricchire in futuro l’evento serale con un recupero della storia e della tradizione delle carte da gioco a Finalborgo (tarocchi in particolare) e delle fabbriche presenti dal 1600 fino al 1800 circa”.

Tutte le postazioni saranno sparse per le vie e le piazze del rione ma anche nei chiostri di Santa Caterina e nella suggestiva location di Ca di Nì e formeranno una sorta di rete e di percorso per indugiare piacevolmente in uno dei “Borghi più belli d’Italia” e scoprirne l’antico fascino. A Palazzo Ricci ci saranno, inoltre, due interessanti conferenze di Thomas Yorman Vitulano, studioso di scienze esoterico-iniziatiche, entrambe alle 21: quella del 12 agosto, “L’anima e gli ego” sarà dedicata all’ascolto interiore mentre il 13 si parlerà del cammino spirituale attraverso i simboli.

“In fondo – chiudono da Finalborgo.it – l’obiettivo ultimo è proprio quello di proporre sempre nuove chiavi interpretative per riscoprire un borgo dal sapore antico ma dall’appeal moderno e sempre attuale. Non c’è dubbio che per storia, tradizione e tessuto architettonico Finalborgo si presti al gioco”.