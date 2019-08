Tamponamento sulla A6 nel tratto tra Altare e Savona: 4 feriti

Altare. Incidente questo pomeriggio sull’autostrada A6, nel tratto tra Altare e Savona.

Secondo quanto appreso, intorno alle 17 e 50, si è verificato un tamponamento tra due auto, per cause ancora in via di accertmento. L’impatto tra i due veicoli sarebbe stato violento, con le due vetture protagoniste di una pericolosa carambola sulla carreggiata del tratto autostradale.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Carcare, della Croce Rossa di Cengio e della Croce Bianca di Altare, oltre all’automedica del 118 e personale dei vigili del fuoco che sta ancora operando sul posto.

Stando alle prime informazioni quattro le persone rimaste ferite nel sinistro, sembra in maniera non grave. Dopo essere state estratte dagli abitacoli dai pompieri sono state trasferite in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, non hanno riportato gravi traumi.

La circolazione nel tratto di A6 risulta bloccata.

Sul posto anche la polizia stradale che sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.