Taglio di vegetazione sulle strade provinciali, il presidente Olivieri: “Ritardi della ditta, a breve previsto l’intervento”

Provincia. “Apprendo ora le dichiarazioni del sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli in merito a tratti di strade provinciali, in particolare quelle che attraversano il Comune di Pontinvrea, invase dalla vegetazione a causa di inadempienze della Provincia nei lavori di manutenzione. Al di là del rammarico di non aver potuto rispondere direttamente al sindaco, come solitamente faccio con tutti gli amministratori del nostro territorio in caso di necessità, voglio comunque precisare che sicuramente c’è stato un ritardo nei lavori di sfalcio ma che questo non è attribuibile ad una mancanza della Provincia, ma semmai a impedimenti da parte della ditta appaltatrice che proprio per questo motivo ha ricevuto da parte dell’Ente provinciale, lo scorso 20 agosto, un ordine di servizio”.

Queste le parole del presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri che risponde alle accuse lanciate dal primo cittadino di Pontinvrea.

“La Provincia, sempre in contatto con tutti gli amministratori anche grazie al lavoro del Consigliere delegato Luana Isella, aveva già comunicato possibili ritardi. La cura della vegetazione sulle provinciali è suddivisa in interventi diretti e interventi appaltati come quelli che ricadono sulle provinciali di Pontinvrea. Ad oggi stiamo lavorando sul territorio di Giusvalla e, a breve, sul comprensorio di Pontinvrea” spiega ancora Olivieri.

“Concludo ricordando che il piano dei tagli di vegetazione sulle strade provinciali è stato condiviso e concordato con tutti i sindaci interessati e che la Provincia è sempre a disposizione nell’ascolto e nella risoluzione delle criticità, in sinergia con gli amministratori” conclude.