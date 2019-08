Sviluppo Rurale 2014-2020, modificate le procedure per le domande di sostegno e pagamento delle sottomisure

Regione. La giunta regionale ha modificato alcune sue precedenti deliberazioni con le quali sono state approvate le procedure per la presentazione tramite Siar (Sistema Informativo Agricolo Regionale) delle domande di sostegno e pagamento di varie sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Lo annuncia il capogruppo di Forza Italia Angelo Vaccarezza.

“Il sistema informatico Siar era stato scelto a causa della persistente scarsa efficacia del Sian (Sistema Informativo Agricolo Nazionale). Dal momento che negli ultimi mesi il Sian ha mostrato invece significativi miglioramenti delle prestazioni per quanto riguarda la presentazione e la gestione delle domande di pagamento e che il suo utilizzo, al posto del Siar, consente una riduzione dei tempi necessari per i pagamenti a favore delle imprese e degli Enti pubblici della Liguria, la giunta regionale ha deciso di modificare tutte le precedenti deliberazioni sostituendo, in ogni parte in cui si fa riferimento al sistema informatico da utilizzare per la presentazione delle domande di pagamento, il termine Siar con il termine Sian”.

Le deliberazioni di giunta modificate sono le seguenti: Dgr 742/2018 (Sottomisura 1.1 del PSR, Corsi di formazione professionale); Dgr 546/2017 (Sottomisura 4.1, Investimenti nelle imprese agricole); Dgr 388/2018 (Sottomisura 4.1, Investimenti nelle imprese agricole); Dgr 1210/2017 (Sottomisura 4.3, Infrastrutture per l’agricoltura e le foreste); Dgr 271/2018 (Sottomisura 5.1, Prevenzione danni da calamità naturali in agricoltura); Dgr 1004/2017 (Sottomisura 6.1, Insediamento dei giovani in agricoltura); Dgr 389/2018 (Sottomisura 6.1, Insediamento dei giovani in agricoltura); Dgr 628/2017 (Sottomisura 6.2, Avvio di nuove imprese forestali); Dgr 1165/2017 (Sottomisura 6.4.2a, Investimenti nell’agriturismo); Dgr 1188/2018 (Sottomisura 6.4.2a, Investimenti nell’agriturismo); Dgr 123/2018 (Sottomisura 6.4.5c, Investimenti nella produzione di calore da biomasse); Dgr 1171/2017 (Sottomisura 7.1, Redazione dei piani di gestione siti Natura 2000 e parchi); Dgr 1162/2017 (Sottomisura 7.2, Servizi essenziali per la popolazione dei comuni rurali); Dgr 1164/2017 (Sottomisura 7.4, Investimenti per attività ricreative e culturali);

– Dgr 342/2018 (Sottomisura 16.1, Costituzione e operatività dei gruppi operativi del PEI); Dgr 485/2018 (Sottomisura 16.4, Filiere corte e mercati locali).