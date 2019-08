Pietra Ligure. Sono stati raccolti 514 euro per l’associazione “Elsa Nata Libera”, che gestisce il canile di Finale Ligure, nel corso della sfilata canina che si è svolta la sera del 29 agosto a Pietra Ligure, uno degli eventi della rassegna “Hello Summer” dell’estate pietrese.

L’evento, “Dog in Pietra”, ha visto in passerella, nella cornice di una gremita piazza San Nicolò, 52 cani con i loro padroni al seguito, ognuno con la sua storia da raccontare.

Molta l’attenzione da parte del pubblico presente e grande entusiasmo dei bambini. Non è mancato un apposito angolo con istruttori a disposizione per le prove di agility, con consigli e indicazioni utili. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione “Facciamo Centro” e dal Comune di Pietra Ligure.

Quest’anno ha partecipato anche il gruppo “Pet Friendly” dell’associazione albergatori di Pietra Ligure, ovvero le strutture ricettive che hanno deciso di aprire le loro porte alle famiglie con i propri animali al seguito (sul sito visitpietraligure.it è presente l’elenco delle strutture aderenti, che ospiteranno due dei vincitori della sfilata che si sono aggiudicati un soggiorno a Pietra Ligure con un buono-vacanza spendibile nell’arco di un anno).

“L’ultimo evento della rassegna Hello Summer 2019 si è concluso con un altro centro – ha detto Renata Gibbone, presidente dell’associazione “Facciamo Centro” -. La nostra associazione, dopo il successo di Fashion Night e della serata di cabaret con comici illustri, è molto soddisfatta di aver potuto contribuire ad aiutare il canile di Finale Ligure e ospitare cani venuti da diverse parti d’Italia”.

Numerosi i premi consegnati per tutte le categorie canine che hanno preso parte alla sfilata: i 5 euro dell’iscrizione sono stati interamente devoluti alla struttura finalese: “Ringraziamo anche tutte le altre associazioni e il Comune che hanno sostenuto questo evento e le altre manifestazioni dell’estate” conclude la presidente dell’associazione pietrese, che riunisce le attività produttive.