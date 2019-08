“Street Food Time”, ad Andora arriva la terza edizione

Andora. Dal 18 al 21 agosto ad Andora, al Parco delle Farfalle, la terza edizione di Street Food Time. L’evento a carattere nazionale dedicato al cibo da strada di qualità, organizzato dalla Blunel Srls e dal Comune di Andora, darà vita a quattro giornate davvero gourmet durante le quali l’Italia culinaria si incontrerà per deliziare tutti i palati, anche i più esigenti.

“Street Food Time” quest’anno porterà 15 food truck provenienti da ogni regione d’Italia e 4 birrifici artigianali che proporranno rispettivamente ben 80 tipologie di cibi diversi e 30 birre artigianali differenti per soddisfare le esigenze culinarie più disparate dall’aperitivo al dessert passando per primi piatti, secondi, contorni e formaggi. I fornelli si accenderanno alle 18,00 e si spegneranno a tarda notte.

L’area del festival sarà la patria del cibo di qualità in cui gli alimenti della tradizione culinaria italiana saranno proposti in versione “street”. I produttori del cibo di strada sono artigiani che esprimono appieno i valori dell’Italia più vera e autentica.

“Street Food Time è un festival interessante, stuzzicante, appetitoso, succulento – fanno sapere dall’organizzazione – in cui il “savoir faire” italiano si innesca sulla cultura del prodotto, della terra, della storia. Il tour di “Street Food Time” ha toccato nel 2019 molte città italiane ed è felicissimo di tornare per la terza volta ad Andora. Un appuntamento da non perdere, ricco di sapore, divertimento, intrattenimento, cultura”. L’ingresso all’area del festival è gratuito.

Queste le specialità che sarà possibile degustare:

Piemonte: hamburger di Fassona, tartare di Fassona con maionese artigianale di yogurt e pepe rosa;

Toscana: hamburger di chianina e cinta senese, polpette di chianina, punta di petto di chianina, panino di grano antico Verna farcito con spalla di cinta senese affumicata;

Emilia: “Tigelle” farcite con salumi emiliani e mostarde di produzione artigianale di frutta e verdura, “Il Gnocco fritto di Modena” accompagnato con culatello di Zibello, mortadella di Bologna IGP, crudo di Parma e cipolle caramellate, burger di culatello, polpette parmigiane, tortelli alle erbette, focaccia con salumi emiliani;

Lazio: “Panzotto” fatto con farina di grani antichi cotto su pietra e farcito con carni dell’Agro Pontino, pecorino romano, verdure bio e a km 0; “Pinza” Romana realizzata con farine scrupolosamente selezionate, 72 ore di lievitazione e un impasto ad alta idratazione che la rendono unica e favolosa al palato farcita con pecorino romano DOP, carciofi romaneschi, guanciale amatriciano, verdure alla griglia, porchetta di Ariccia;

Roma: “Saccoccia romana” all’amatriciana: con guanciale croccante polpettine di patate e pecorino; vegetariana: con crema di zucchina concia, pomodorini confit, ricotta affumicata e fiori di zucca; vaccinara: con coda alla vaccinara e fonduta di pecorino; romana: con prosciutto crudo e bufala; dolce: con ricotta e crema di nocciole; cartocci di fritti misti romani;

Marche: cartoccio di pesce fritto, olive all’ascolana classiche, al tartufo e vegetariane, crema fritta;

Abruzzo: “Arrosticini” artigianali di fegato e di carne, “bruschettoni” con pomodorini e salumi dei parchi, salsiccia di fegato con crema di funghi porcini e spinaci freschi, Hamburger di pecora con crema di zafferano e zucchine, salsiccia al tartufo con ricotta fresca, rucola e riduzione al Montepulciano, patate di Avezzano al cartoccio;

Puglia: “Bombette di Cisternino”, panino vegetariano con cime di rapa, pomodori secchi e burrata, cartoccio di polpettine di pane di Altamura con canestrato pugliese e salamella artigianale, panino con salsiccia pugliese a punta di coltello con crema di olive Celline, caciocavallo, stracciatella di Andria e pomodori secchi pugliesi

Sicilia: cannoli siciliani.

Cucina dal Mondo:

Stati Uniti – BBQ americano con 24 ore di affumicatura: “Pulled Pork”, “Ribs”, “Beef”;

Argentina: grigliata di angus Aberdeen e carni argentine cotte alla fiamma;

Spagna: paella di carne e di pesce, tapas;

Sud America: “Churros” farciti con crema alla nocciola e “dulce de leche”.